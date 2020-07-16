Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов отреагировал на информацию о новом главном тренере команды.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что руководитель красно-белых провёл переговоры с Курбаном Бердыевым.
Газизов ушел от ответа на вопрос о Бердыеве и заявил, что тренером "Спартака" является Доменико Тедеско.
"Будет ли у нас Бердыев? Хватит уже на эту тему. Наш тренер — Доменико Тедеско", — сказал Газизов.
О возможном приходе Бердыева в "Спартак" говорили еще в 2017 году, когда команду возглавил Массимо Каррера. Специалист согласился подписать контракт, но в последний момент переговоры были остановлены.
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