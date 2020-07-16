Газизов ответил на вопрос о Бердыеве в "Спартаке"

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов отреагировал на информацию о новом главном тренере команды.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что руководитель красно-белых провёл переговоры с Курбаном Бердыевым.

Газизов ушел от ответа на вопрос о Бердыеве и заявил, что тренером "Спартака" является Доменико Тедеско.

"Будет ли у нас Бердыев? Хватит уже на эту тему. Наш тренер — Доменико Тедеско", — сказал Газизов.

О возможном приходе Бердыева в "Спартак" говорили еще в 2017 году, когда команду возглавил Массимо Каррера. Специалист согласился подписать контракт, но в последний момент переговоры были остановлены.