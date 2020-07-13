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Полиция проверит сообщение о мошенничестве в адрес Тедеско

Спорт » Командные виды » Футбол

Главное управление МВД России по Краснодарскому краю проверит информацию о том, что главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско стал жертвой мошенников. Ранее сообщалось, что у немца украли 250 тыс. рублей, но заявления в полицию не поступало.

"В отдел полиции не поступало сообщений подобного характера. Однако, по выявленной информации в Сети, назначено проведение проверки. Устанавливается, был ли вообще этот инцидент или нет. Сейчас есть только публикации в СМИ, но по факту заявлений о мошеннических действиях нет. Будем ли связываться с потерпевшим в ходе проверки? Да, в том числе", — приводит "СЭ" заявление полиции.

"Спартак" проиграл "Сочи" со счётом 0:1. Команда опустилась на 12-е место в турнирной таблице.

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