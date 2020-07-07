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Детей хоккеиста Зайцева суд отдал матери

Спорт » Командные виды » Хоккей

В Москве состоялось заседание суда по делу хоккеиста "Оттавы" Никиты Зайцева. Принято решение по опеке детей нападающего и его супруги Маргариты.

Судом принято решение, что дети будут жить с матерью. Кроме того, Маргарита будет получать алименты на детей — 70 тыс. рублей в месяц.

Ранее между Маргаритой и хоккеистом возник скандал из-за детей. Супруга утверждает, что дочерей забрали принудительно сам Никита и его отец. В то время, пока Зайцев находился в США, дети были у дедушки.

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