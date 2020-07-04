Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон выразил поддержку Хабибу Нурмагомедову, у которого ранее умер отец.

"Мои искренние соболезнования вам и вашей семье. Хабиб, держись, приятель. Уважение твоему отцу Абдулманапу Нурмагомедову. Он будет в первых рядах, когда мы, надеюсь, когда-нибудь посоревнуемся", — написал американец в Instagram.