Фанатам "Спартака" полиция угрожает реальными сроками

Во время обысков, которые проводила полиция у фанатов "Спартака", сотрудники органов угрожали болельщикам и их семьям реальными сроками. "Дело "Спартака" возникло после того, как фанаты устроили яркие проводы команды на матч с тульским "Арсеналом".

Фанаты перекрыли движение на некоторое время и использовали большое количество пиротехники. Болельщикам грозит дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору").

Ранее "Спартак" обращался к МВД с просьбой воздержаться от заведения уголовного дела против болельщиков. В заявлении красно-белые утверждают, что аналогичные акции проходили с другими командами в разных городах страны.