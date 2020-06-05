Погребняк рассказал про нехороших тренеров в своей карьере

Футболист "Урала" Павел Погребняк рассказал о конфликтных ситуациях в своей карьере. По словам нападающего, ему приходилось работать с нехорошими тренерами.

Ранее Роман Широков заявил, что выступал под руководством "тренера-мудака". Таким он назвал Мурата Якина, который тренировал "Спартак".

"Был ли тренер-мудак? Увы, было. Но я раз и навсегда дал себе слово вычеркивать из памяти все плохое. Уверен, что после "Урала", который стал для меня домом, делать этого не придется", — приводит "СЭ" слова Погребняка.

Павел Погребняк

36-летний Погребняк выступает за "Урал". Клуб продлил с ним контракт док конца сезона, но после него форвард может покинуть команду.

Ранее футболист выступал в составе:

"Спартака";

"Балтики";

"Химок";

"Шинника";

"Томи";

"Зенита";

"Штутгарта" (Германия);

"Фулхэма" (Англия);

"Рединга" (Англия);

"Динамо";

"Тосно".

На счету Погребняка 490 матчей и 151 гол в клубной карьере. За сборную России он провёл 33 матча, забив 8 мячей.