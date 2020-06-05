Футболист "Урала" Павел Погребняк рассказал о конфликтных ситуациях в своей карьере. По словам нападающего, ему приходилось работать с нехорошими тренерами.
Ранее Роман Широков заявил, что выступал под руководством "тренера-мудака". Таким он назвал Мурата Якина, который тренировал "Спартак".
"Был ли тренер-мудак? Увы, было. Но я раз и навсегда дал себе слово вычеркивать из памяти все плохое. Уверен, что после "Урала", который стал для меня домом, делать этого не придется", — приводит "СЭ" слова Погребняка.
36-летний Погребняк выступает за "Урал". Клуб продлил с ним контракт док конца сезона, но после него форвард может покинуть команду.
Ранее футболист выступал в составе:
На счету Погребняка 490 матчей и 151 гол в клубной карьере. За сборную России он провёл 33 матча, забив 8 мячей.
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