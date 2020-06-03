Лыжник Черноусов: "В России меня сочли предателем"

Лыжник Илья Черноусов рассказал о своём переходе в сборную Швейцарии. Россиянин сменил спортивное гражданство и теперь может выступать за другую команду на крупных стартах — в Кубке мира или Олимпиаде.

"Да, меня сочли предателем. Но я считаю, что всё в порядке. Я не первый, кто так поступает. Мои друзья восприняли такой шаг положительно", — приводит TV2 слова Черноусова.

Черноусов женат на швейцарской биатлонистке Селине Гаспарин, за сборную России он не выступал с 2016 года. По словам лыжника, он намерен выступить на Олимпиаде-2022.

"Я намерен взобраться на вершину, но это будет непросто. Цель — выступить за Швейцарию на Олимпиаде", — заявил Черноусов.

Илья Черноусов

Сейчас Черноусову 33 года.