Телеканал CBS предложил свою версию рейтинга лучших бойцов в истории смешанных единоборств. Возглавил список тяжеловес Джон Джонс, который владеет титулом UFC. Он же лидирует в сводном рейтинге организации.
В списке из десяти бойцов два россиянина — Фёдор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов.
Емельяненко — чемпион легендарного промоушена Pride. В последнее время выступает в Bellator. В декабре 2019 года началось "прощальное турне" Фёдора. В первом бою он победил Куинтона Джексона, даты ещё двух поединков пока неизвестны.
Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в лёгком весе. На его счету 28 побед в 28 поединках.
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