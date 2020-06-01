Два россиянина попали в рейтинг лучших бойцов ММА всех времён

Телеканал CBS предложил свою версию рейтинга лучших бойцов в истории смешанных единоборств. Возглавил список тяжеловес Джон Джонс, который владеет титулом UFC. Он же лидирует в сводном рейтинге организации.

В списке из десяти бойцов два россиянина — Фёдор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов.

Емельяненко — чемпион легендарного промоушена Pride. В последнее время выступает в Bellator. В декабре 2019 года началось "прощальное турне" Фёдора. В первом бою он победил Куинтона Джексона, даты ещё двух поединков пока неизвестны.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в лёгком весе. На его счету 28 побед в 28 поединках.

Рейтинг лучших бойцов ММА