Пеле, Неймар и Халк вошли в список самых переоценённых футболистов

Портал Football365 составил список игроков, которые были самыми переоцененными в истории футбола. В рейтинге есть футболисты, которые имеют непосредственное отношение к российскому чемпионату.

Пеле

Возглавляет рейтинг Пеле. Вряд ли есть болельщик, которые не знает этого имени, но, по мнению авторов рейтинга, его вклад в историю футбола значительно переоценен.

"Он не был лучшим в сборной Бразилии на победных чемпионатах мира. А захватывающая статистика Пеле дополнена товарищескими и неофициальными матчами. Никто не говорит о Гарринче не потому, что он хуже, а из-за того, что он не занимался саморекламой, как это делал Пеле", — считают авторы.

Давид Жинола

Французского футболиста включили в рейтинг из-за того, что в 1999 году он был признан лучшим в Англии. Football365 считает, что Жинола не должен был претендовать на награду.

"Йохан Кройфф однажды предложил назвать Жинола лучшим футболистом мира, но ни в один из этапов своей карьеры он не был даже близок к этому".

Роберто Карлос

Бывшего футболиста "Анжи" и "Реала" называют одним из лучших защитников в истории. По мнению авторов рейтинга, это не соответствует действительности. Бразилец никогда не заботился об обороне собственных ворот, а всегда был нацелен на атаку.

"Его отличает только умение мощно пробивать штрафные удары и делать неплохой кросс в штрафную".

Клод Макелеле

Считающийся сильным опорным полузащитником Макелеле, по мнению авторов рейтинга, был слишком раскручен. Football365 считает, что игрок иногда "отбывал номер на поле".

Георгий Кинкладзе

Воспитанник советской школы тбилисского "Динамо" Георгий Кинкладзе на заре карьеры поиграл в Германии и даже Аргентине, а в 1995 году подписал контракт с "Манчестер Сити". Болельщики "горожан" превозносили футболиста, который на тот момент отказал "Барселоне" и "Интеру".

Грузина называли "бриллиантом", но оправдать ожиданий он не смог. "Сити" после его прихода вылетел из премьер-лиги. Дальше были "Аякс", "Дерби Каунти" и "Анортосис" (Кипр). Заканчивал карьеру грузин в казанском "Рубине".

Филипе Коутинью

Трансфер Коутинью из "Ливерпуля" в "Барселону" входит в пятёрку самых крупных в истории футбола. В 2018 году каталонцы заплатили за него 120 млн евро.

По мнению авторов рейтинга, такие цифры не отражают действительности.

"Даже в "Ливерпуле" Коутинью был не на первых ролях. "Барселона" могла пойти на такой шаг только из-за его невероятных финтов".

Бразилец отыграл за "Барсу" полтора сезона, не нашёл себя и уехал в "Баварию". Мюнхенцы не стали выкупать контракт игрока.

Неймар

Несколько лет назад Неймара называли претендентом на замену Роналду или Месси. Но всё испортил переход в "ПСЖ" за баснословные 222 млн евро.

"Ожиданий Неймар не оправдал. Французская лига так и не стала лучше, а "ПСЖ" не выиграл Лигу чемпионов".

Пол Скоулз

Сколуз — олицетворение эпохи сэра Алекса Фергюсона в "Манчестер Юнайтед". Фанаты "дьяволов" называют его легендарным футболистом.

Авторы рейтинга считают, что это только из-за преданности Скоулза клубным традициям. На самом деле футболисту долго искали позицию на поле, а иногда он проигрывал конкуренцию Ники Батту или Хуану Верону.

Хидетоши Наката

Японец запомнился болельщикам "Ромы" и "Пармы". Первым он помог выиграть чемпионство, а вторым — Кубок Италии. По мнению авторов рейтинга, Наката был средним футболистом, а разговоры о том, что он лучший игрок Азии, — большое преувеличение.

Халк

Замыкает десятку бывший футболист "Зенита" Халк. Football365 называет бразильца самым ярким примером влияния маркетинга в футболе.