Портал Football365 составил список игроков, которые были самыми переоцененными в истории футбола. В рейтинге есть футболисты, которые имеют непосредственное отношение к российскому чемпионату.
Возглавляет рейтинг Пеле. Вряд ли есть болельщик, которые не знает этого имени, но, по мнению авторов рейтинга, его вклад в историю футбола значительно переоценен.
"Он не был лучшим в сборной Бразилии на победных чемпионатах мира. А захватывающая статистика Пеле дополнена товарищескими и неофициальными матчами. Никто не говорит о Гарринче не потому, что он хуже, а из-за того, что он не занимался саморекламой, как это делал Пеле", — считают авторы.
Французского футболиста включили в рейтинг из-за того, что в 1999 году он был признан лучшим в Англии. Football365 считает, что Жинола не должен был претендовать на награду.
"Йохан Кройфф однажды предложил назвать Жинола лучшим футболистом мира, но ни в один из этапов своей карьеры он не был даже близок к этому".
Бывшего футболиста "Анжи" и "Реала" называют одним из лучших защитников в истории. По мнению авторов рейтинга, это не соответствует действительности. Бразилец никогда не заботился об обороне собственных ворот, а всегда был нацелен на атаку.
"Его отличает только умение мощно пробивать штрафные удары и делать неплохой кросс в штрафную".
Считающийся сильным опорным полузащитником Макелеле, по мнению авторов рейтинга, был слишком раскручен. Football365 считает, что игрок иногда "отбывал номер на поле".
Воспитанник советской школы тбилисского "Динамо" Георгий Кинкладзе на заре карьеры поиграл в Германии и даже Аргентине, а в 1995 году подписал контракт с "Манчестер Сити". Болельщики "горожан" превозносили футболиста, который на тот момент отказал "Барселоне" и "Интеру".
Грузина называли "бриллиантом", но оправдать ожиданий он не смог. "Сити" после его прихода вылетел из премьер-лиги. Дальше были "Аякс", "Дерби Каунти" и "Анортосис" (Кипр). Заканчивал карьеру грузин в казанском "Рубине".
Трансфер Коутинью из "Ливерпуля" в "Барселону" входит в пятёрку самых крупных в истории футбола. В 2018 году каталонцы заплатили за него 120 млн евро.
По мнению авторов рейтинга, такие цифры не отражают действительности.
"Даже в "Ливерпуле" Коутинью был не на первых ролях. "Барселона" могла пойти на такой шаг только из-за его невероятных финтов".
Бразилец отыграл за "Барсу" полтора сезона, не нашёл себя и уехал в "Баварию". Мюнхенцы не стали выкупать контракт игрока.
Несколько лет назад Неймара называли претендентом на замену Роналду или Месси. Но всё испортил переход в "ПСЖ" за баснословные 222 млн евро.
"Ожиданий Неймар не оправдал. Французская лига так и не стала лучше, а "ПСЖ" не выиграл Лигу чемпионов".
Сколуз — олицетворение эпохи сэра Алекса Фергюсона в "Манчестер Юнайтед". Фанаты "дьяволов" называют его легендарным футболистом.
Авторы рейтинга считают, что это только из-за преданности Скоулза клубным традициям. На самом деле футболисту долго искали позицию на поле, а иногда он проигрывал конкуренцию Ники Батту или Хуану Верону.
Японец запомнился болельщикам "Ромы" и "Пармы". Первым он помог выиграть чемпионство, а вторым — Кубок Италии. По мнению авторов рейтинга, Наката был средним футболистом, а разговоры о том, что он лучший игрок Азии, — большое преувеличение.
Замыкает десятку бывший футболист "Зенита" Халк. Football365 называет бразильца самым ярким примером влияния маркетинга в футболе.
"Он провёл один хороший сезон в "Порту". Его всегда представляли как супергероя. И это сработало в Бразилии, Японии, Португалии, России и Китае. Но от футболиста, совокупная стоимость переходов которого составляет 135 млн евро, стоит ожидать большего".
Депутат Госдумы, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что в российских СМИ работают "засланные казачки". Так бывшая фигуристка назвала журналистов, у которых есть иностранный паспорт.
По мнению Родниной, СМИ в России можно назвать четвёртой ветвью власти. Поэтому иностранцы или обладатели двойного гражданства не должны работать журналистами.
"Согласно Конституции, в РФ три ветви власти: законодательная, исполнительная, судебная. Но огромное влияние на людей имеют СМИ, которые по праву считаются четвёртой властью! Может, пора разобраться с "засланными казачками" — иностранными гражданами и с двойным гражданством — в наших СМИ?" — написала Роднина в Twitter.
Напомним, среди изменений в Конституцию РФ предлагается ввести пункт, согласно которому люди с двумя паспортами не будут иметь возможности занимать руководящие должности в государстве.
Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим Аль-Тани провели телефонные переговоры. Среди прочего главы государств обсудили взаимодействие в рамках подготовки Катара к чемпионату мира по футболу-2022.
"Условлено также о продолжении взаимодействия в рамках подготовки и проведения в Катаре Чемпионата мира по футболу в 2022 году", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Чемпионат мира в 2018 году прошёл в России. C 21 ноября по 18 декабря 2022 года турнир состоится в Катаре.
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался против идеи проведения матчей со зрителями. Ранее с таким предложением выступили клубы РПЛ, а РФС проводит консультации с правительством по этому вопросу.
Чемпионат РПЛ должен возобновиться 21 июня. По мнению Медведева, матчи со зрителями повысят вероятность массового заражения коронавирусом. Гендиректор "Зенита" считает, что лучше проводить игры при пустых трибунах, чем не проводить вообще.
"Нам надо закрепиться сначала на этом плацдарме, а затем уже двигаться дальше. Спорить, как лучше играть — со зрителями или без них? Тут другой вопрос: играть без зрителей или не играть вообще. И ответ на него очевиден — конечно, играть без зрителей", — приводит News. ru слова Медведева.
"Зенит" после 22-х туров чемпионата лидирует в турнирной таблице. Команда опережает преследователей на 9 очков.
"Локомотив" огласил результаты тестирования команды на коронавирус COVID-19. Сразу четыре игрока сдали положительные тесты:
У всех футболистов заболевание протекает в лёгкой форме, сообщает пресс-служба "Локо". Ранее коронавирус был выявлен у футболиста Джефферсона Фарфана.
Другие игроки "Локомотива" сегодня прибыли на базу, где будут готовиться к возобновлению сезона. Чемпионат РПЛ может стартовать 21 июня.
"Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, отставая от "Зенита" на девять очков. Команда ведёт борьбу за попадание в Лигу чемпионов.
Россиянам, желающим поехать в Севастополь, придется пройти тест на коронавирус. Справку об отсутствии заболевания нужно будет предъявить на въезде.
Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.