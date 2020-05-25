Загитова показала болельщикам номер с раздеванием

Российская фигуристка Алина Загитова показала фанатам номер с раздеванием. Девушка предстала в образе Лары Крофт на одном из шоу. Олимпийской чемпионке нужно было снять кожаную куртку, но получилось у неё это не сразу.

"Когда что-то пошло не так", - подписано видео в соцсети TikTok.

Видео стало популярным в соцсети и набрало более 20 млн просмотров.

Загитова является действующей олимпийской чемпионкой. В 2019 году она приостановила карьеру, но на следующий сезон включена в состав сборной России. 18 мая девушке исполнилось 18 лет.

Если видео не воспроизводится, его можно посмотреть на странице Загитовой в TikTok.