Российская фигуристка Алина Загитова показала фанатам номер с раздеванием. Девушка предстала в образе Лары Крофт на одном из шоу. Олимпийской чемпионке нужно было снять кожаную куртку, но получилось у неё это не сразу.
"Когда что-то пошло не так", - подписано видео в соцсети TikTok.
Видео стало популярным в соцсети и набрало более 20 млн просмотров.
Загитова является действующей олимпийской чемпионкой. В 2019 году она приостановила карьеру, но на следующий сезон включена в состав сборной России. 18 мая девушке исполнилось 18 лет.
Если видео не воспроизводится, его можно посмотреть на странице Загитовой в TikTok.
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