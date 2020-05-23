Кличко помогает Холифилду вернуться на ринг

Экс-чемпион мира в тяжелом весе, боксер Эвандер Холифилд показал видео со своих последних тренировок. Сейчас 57-летний боец готовится к возвращению на ринг.

Сообщается, что возможным соперником Холифилда после возвращения в спорт станет Майк Тайсон.

На видео видно, что боксеру помогает другой известные боец - Владимир Кличко, а также персональный тренер американца Энтони Роудс и боксер Антонио Травер.