Экс-чемпион мира в тяжелом весе, боксер Эвандер Холифилд показал видео со своих последних тренировок. Сейчас 57-летний боец готовится к возвращению на ринг.
Сообщается, что возможным соперником Холифилда после возвращения в спорт станет Майк Тайсон.
На видео видно, что боксеру помогает другой известные боец - Владимир Кличко, а также персональный тренер американца Энтони Роудс и боксер Антонио Травер.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Япония в одностороннем порядке "забрала" российские острова Курильской гряды.