Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин не стал смотреть интервью генерального директора клуба Василия Кикнадзе. Ранее руководитель команды заявил, что причиной ухода 72-летнего специалиста стала смена вектора развития клуба.
По словам Кикнадзе, Сёмин с консервативными взглядами неудачно работал с молодыми игроками. С 1 июня командой будет руководить сербский специалист Марко Николич.
"Интервью с Кикнадзе? Даже не смотрел. Не хочу смотреть. Интересно ли прочитать? Не хочу комментировать, спасибо", — приводит "Матч ТВ" слова Сёмина.
Сёмин четыре раза был главным тренером "Локомотива". В последний приход специалиста в клуб железнодорожники завоевали чемпионство, выиграли два Кубка России и дважды играли в групповом турнире Лиги чемпионов.
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