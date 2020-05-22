Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Сёмин отреагировал на интервью Кикнадзе

Спорт » Командные виды » Футбол

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин не стал смотреть интервью генерального директора клуба Василия Кикнадзе. Ранее руководитель команды заявил, что причиной ухода 72-летнего специалиста стала смена вектора развития клуба.

По словам Кикнадзе, Сёмин с консервативными взглядами неудачно работал с молодыми игроками. С 1 июня командой будет руководить сербский специалист Марко Николич.

"Интервью с Кикнадзе? Даже не смотрел. Не хочу смотреть. Интересно ли прочитать? Не хочу комментировать, спасибо", — приводит "Матч ТВ" слова Сёмина.

Сёмин четыре раза был главным тренером "Локомотива". В последний приход специалиста в клуб железнодорожники завоевали чемпионство, выиграли два Кубка России и дважды играли в групповом турнире Лиги чемпионов.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

футбол юрий сёмин фк локомотив василий кикнадзе
Последние материалы
За сгоревшие исторические здания в Новой Ладоге ответят главы
Россия получила возможность создать "зерновой ОПЕК"
Премьера фильма "Аватар 2" состоится в декабре следующего года
Сёмин отреагировал на интервью Кикнадзе
"Все в Москву!": регионы ждет огромный отток жителей
Родители смогут узнать о летнем отдыхе детей на горячей линии
Больше 20 тысяч украинцев больны коронавирусом
В Пакистане при попытке посадки разбился пассажирский самолет
Вятское - штаб-квартира Ассоциации самых красивых деревень и городков
В Казахстане отменили намаз из-за коронавируса
Популярное
Мир. Новости мира
Япония вдруг объявила: Курильские острова перешли под нашу юрисдикцию

Япония в одностороннем порядке "забрала" российские острова Курильской гряды.

Япония вдруг объявила: Курильские острова перешли под нашу юрисдикцию
Япония объявила Курилы своими. Россия молчит. И что теперь?
Экспертное мнение
Япония объявила Курилы своими. Россия молчит. И что теперь?
Общество
Россияне назвали самые унизительные профессии
Шоу-бизнес
Пугачева показала на видео ванную комнату в своем замке
Любовь Степушова Россия получила возможность создать "зерновой ОПЕК" Любовь Степушова Василий Амирджанов Единороссы возмутились идеей бесплатной раздачи масок Василий Амирджанов Игорь Буккер Астероиды оставили шанс землянам, но ненадолго Игорь Буккер
Комментарии
Фиаско неизбежно? Трампу прогнозируют "историческое поражение"
Единороссы возмутились идеей бесплатной раздачи масок
Луганск и Донецк готовы начать боевые действия против ВСУ
Украина в ООН требует "доступ в Крым" и освобождения толпы уголовников
В Белоруссии продолжат строить ракеты
Россия получила возможность создать "зерновой ОПЕК"
Больше 20 тысяч украинцев больны коронавирусом
Учительница-феминистка: феминитивы нужны, родительское ханжество — нет
Накануне новых событий: КПРФ начнет готовить Россию к социалистическому будущему
Накануне новых событий: КПРФ начнет готовить Россию к социалистическому будущему
Единороссы возмутились идеей бесплатной раздачи масок
Соратника легендарного Моторолы в Казахстане осудили на 4,5 года
Единороссы возмутились идеей бесплатной раздачи масок
Япония вдруг объявила: Курильские острова перешли под нашу юрисдикцию
Невролог: при коронавирусе нельзя принимать анальгин и аспирин
Соратника легендарного Моторолы в Казахстане осудили на 4,5 года
Япония вдруг объявила: Курильские острова перешли под нашу юрисдикцию
Единороссы возмутились идеей бесплатной раздачи масок
США объявили о своем выходе из Договора по открытому небу
Япония вдруг объявила: Курильские острова перешли под нашу юрисдикцию
Врачи рассказали о пользе лимона для печени и почек
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ