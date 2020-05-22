Сёмин отреагировал на интервью Кикнадзе

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин не стал смотреть интервью генерального директора клуба Василия Кикнадзе. Ранее руководитель команды заявил, что причиной ухода 72-летнего специалиста стала смена вектора развития клуба.

По словам Кикнадзе, Сёмин с консервативными взглядами неудачно работал с молодыми игроками. С 1 июня командой будет руководить сербский специалист Марко Николич.

"Интервью с Кикнадзе? Даже не смотрел. Не хочу смотреть. Интересно ли прочитать? Не хочу комментировать, спасибо", — приводит "Матч ТВ" слова Сёмина.

Сёмин четыре раза был главным тренером "Локомотива". В последний приход специалиста в клуб железнодорожники завоевали чемпионство, выиграли два Кубка России и дважды играли в групповом турнире Лиги чемпионов.