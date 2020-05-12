Международная федерация футбола (ФИФА) перенесла чемпионат мира по мини-футболу на 2021 год. Причиной стала пандемия коронавируса COVID-19, сообщает пресс-служба ФИФА.
Турнир должен был пройти с 12 сентября по 4 октября в Литве. Новые даты проведения ЧМ - 12 сентября - 3 октября 2021 года. Место проведения осталось тем же.
На данный момент известны 13 команд из 24-х, которые примут участие в турнире:
Сборная России будет выступать на ЧМ в восьмой раз. В 1996 году команда завоевала бронзовые медали, в 2016 - серебряные.
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