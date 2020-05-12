Чемпионат мира по мини-футболу перенесен на 2021 год

Международная федерация футбола (ФИФА) перенесла чемпионат мира по мини-футболу на 2021 год. Причиной стала пандемия коронавируса COVID-19, сообщает пресс-служба ФИФА.

Турнир должен был пройти с 12 сентября по 4 октября в Литве. Новые даты проведения ЧМ - 12 сентября - 3 октября 2021 года. Место проведения осталось тем же.

На данный момент известны 13 команд из 24-х, которые примут участие в турнире:

Россия;

Литва;

Казахстан;

Португалия;

Испания;

Соломоновы острова;

Венесуэла;

Парагвай;

Бразилия;

Аргентина;

Марокко;

Египет;

Ангола.

Сборная России будет выступать на ЧМ в восьмой раз. В 1996 году команда завоевала бронзовые медали, в 2016 - серебряные.