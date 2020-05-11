Президент испанской Ла лиги Хавьер Тебас объяснил, как будут проводиться игры чемпионата после его возобновления. Ожидается, что футбол вернётся на стадионы 12 июня, но игры будут проходить без зрителей.
По словам Тебаса, матчи будут проходить каждый день в течение пяти недель, то есть завершатся в середине июля. Командам необходимо провести 11 туров до завершения сезона.
"Матчи будут проходить ежедневно на протяжении пяти недель. Прошу соблюдать все правила безопасности, тогда рис заражения будет минимальным.
За сутки до игр футболистов будут тестировать на COVID-19. Мы будем полностью контролировать игроков", — приводит Daily Mail слова Тебаса.
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