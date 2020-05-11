Матчи чемпионата Испании будут проходить ежедневно до середины июля

Президент испанской Ла лиги Хавьер Тебас объяснил, как будут проводиться игры чемпионата после его возобновления. Ожидается, что футбол вернётся на стадионы 12 июня, но игры будут проходить без зрителей.

По словам Тебаса, матчи будут проходить каждый день в течение пяти недель, то есть завершатся в середине июля. Командам необходимо провести 11 туров до завершения сезона.