Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал список кандидатов в сборную России на централизованную подготовку в сезоне-2020/21. СБР огласил имена 48 спортсменов — 24 мужчин и 24 женщин.
Список был утверждён правлением СБР на заседании 27 апреля. Кандидаты в сборную России традиционно оглашаются исходя из результатов выступлений биатлонистов, в частности на чемпионате России.
В прошедшем сезоне чемпионат был отменён из-за пандемии коронавируса, поэтому кандидатов назвало правление СБР. Участие в централизованной подготовке принимают 16 мужчин и 16 женщин. Дальнейшие решения по составу команды будут приняты позже.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.