СБР назвал кандидатов в сборную России по биатлону

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал список кандидатов в сборную России на централизованную подготовку в сезоне-2020/21. СБР огласил имена 48 спортсменов — 24 мужчин и 24 женщин.

Список был утверждён правлением СБР на заседании 27 апреля. Кандидаты в сборную России традиционно оглашаются исходя из результатов выступлений биатлонистов, в частности на чемпионате России.

В прошедшем сезоне чемпионат был отменён из-за пандемии коронавируса, поэтому кандидатов назвало правление СБР. Участие в централизованной подготовке принимают 16 мужчин и 16 женщин. Дальнейшие решения по составу команды будут приняты позже.

Кандидаты в сборную России на сезон-2020/21

Мужчины

Антон Бабиков.

Кирилл Бажин.

Евгений Гараничев.

Матвей Елисеев.

Дмитрий Иванов.

Вадим Истамгулов.

Рустам Каюмов.

Эдуард Латыпов.

Александр Логинов.

Вячеслав Малеев.

Игорь Малиновский.

Дмитрий Малышко.

Ильназ Мухамедзянов.

Пётр Пащенко.

Алексей Петров.

Александр Поварницын.

Никита Поршнев.

Евгений Сидоров.

Алексей Слепов.

Кирилл Стрельцов.

Семён Сучилов.

Василий Томшин.

Каримулла Халили.

Юрий Шопин.

Женщины