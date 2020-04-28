Колосков не поддержал предложение Игнашевича доиграть сезон ФНЛ

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с "Правдой.Ру" назвал решение завершить сезон в низших дивизионах — ФНЛ и ПФЛ — закономерным. 27 апреля РФС объявил о том, что не планирует доигрывать первенства.

Позже глава ФНЛ Игорь Ефремов в интервью высказал согласие с РФС. По его мнению, завершить сезон даже за месяц не представляется возможным.

"Зачем гонять команды из Москвы на Дальний Восток и обратно?"

Колосков поддержал Ефремова — по его мнению в организации турнира возникнут большие проблемы.

"Единственное, что планируют — это в РПЛ доиграть сезон до конца. И то это пока в планах. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с нашей эпидемией. С моей точки зрения, что касается РПЛ, это очень правильное решение, абсолютно корректное, справедливое. Что касается двух остальных лиг, думаю, тоже правильно. Зачем же мучить людей? Зачем подвергать их риску? Зачем гонять команды из Москвы на Дальний Восток и обратно? Какой смысл в этом? Абсолютно никакого смысла в этом нет. Тем более что сроки очень сжатые. Как можно за тридцать дней провести 11 туров? Это абсолютно невозможно. Поэтому то, что сказал Ефремов, президент ФНЛ, о том, что это нецелесообразно делать, я его абсолютно поддерживаю, — заявил Колосков.

"Регламент ФНЛ не предусматривает дополнительных турниров"

В ФНЛ нашлись недовольные решением РФС. В случае досрочного завершения сезона в РПЛ выйдут "Химки" и "Ротор", которые занимают два первых места на момент приостановки турнира.

Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич заявил, что такой итог был бы несправедливым — его команда отстаёт от "Химок" на одно очко. Он предложил провести мини-турнир из четырёх-шести команд, которые разыграли бы путёвки в РПЛ.