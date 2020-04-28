В Чехии запланировали возобновить чемпионат с 25 мая

Чешская футбольная лига вынесла решение по поводу возобновления сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса. Турниры в двух высших дивизионах планируется начать проводить с 25 мая, сообщает пресс-служба организации.

Решение лиги основано на рекомендациях УЕФА. В таком случае футбольным властям необходимо продлить сезон после 30 июня, даты его официального завершения.

Окончательное решение будет принято после консультации с руководством страны и всеми клубами двух лиг. Заседание состоится 12 мая.

COVID-19 в Чехии

Ограничительные меры в Чехии для борьбы с пандемией были введены в начале марта. Последние футбольные матчи состоялись 9 марта.

В Чехии, по последним данным, около 7,5 тыс. заразившихся коронавирусом. К концу апреля количество выявленных случаев заражения снижается, поэтому власти запланировали постепенное снятие ограничений.

Чемпионат Чехии

В высшей чешской лиге выступают 16 команд. Клубы провели 24 тура, до завершения регулярного сезона необходимо провести шесть.

После регулярного сезона команды делятся на группы, которые проводят ещё по пять матчей. На данный момент в таблице лидирует пражская "Славия".