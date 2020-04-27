Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

"Формула-1" опубликовала план календаря на сезон 2020 года

Спорт » Одиночные виды » Авторалли

"Формула-1" обратилась к болельщикам с официальным заявлением по поводу сезона-2020. Планы гоночной серии огласил её директор Чейз Кэри.

Ранее организаторы Гран-при Франции объявили об отмене этапа, который был запланирован на конец июня. По словам Кэри, "Формула-1" намерена стартовать 3 июля в Австрии.

Если организаторам удастся договориться о проведении этапов, то их будет 15-18 вместо 22. По плану "Формулы-1" гонки распределятся так:

  • июль — август: этапы в Европе;
  • сентябрь — октябрь: этапы в Европе и Азии;
  • октябрь — ноябрь: этапы в Азии и Америке;
  • декабрь — этап на Ближнем Востоке.

В таком случае в декабре состоятся гонки в Бахрейне и Абу-Даби. Более точный календарь будет опубликован позже.

Отмена этапов "Формулы-1"

Из-за пандемии коронавируса ранее были полностью отменены или перенесены десять этапов.

Гран-при России в Сочи запланирован на 27 сентября. Пока никаких изменений по этому этапу заявлено не было.

Темы формула-1 автогонки коронавирус
Новости Все >
Почти 10 млн цифровых пропусков выдали в Подмосковье
Более 155 тысяч немцев имеют диагноз "коронавирус"
Академик РАН объяснил особый сценарий эпидемии с COVID-19 РФ
В России поэтапно отменят ограничения для ИП
Регионам выделят 200 млрд рублей по поручению Путина
В Якутии задержали специалистов по краже металлолома
"Формула-1" опубликовала план календаря на сезон 2020 года
Кто заменит лидера КНДР в случае смерти
Москва прошла пик заболеваемости коронавирусом три дня назад
Греф призвал не испытывать стресс из-за коронавируса
Последние материалы
В Якутии задержали специалистов по краже металлолома
"Формула-1" опубликовала план календаря на сезон 2020 года
Кто заменит лидера КНДР в случае смерти
Москва прошла пик заболеваемости коронавирусом три дня назад
Греф призвал не испытывать стресс из-за коронавируса
Лавров: Совбез ООН планирует встречу в видеоформате
Лавров встал на защиту Всемирной организации здравоохранения
Житель Татарстана убил бывшую жену и двоих детей
Россияне начали экономить на ноутбуках из-за коронавируса
Китайские клубы отказались от участия в ВХЛ
Популярное
Общество
Стала известна причина смерти главреда "Русского радио" Юлии Ларионовой

Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.

Стала известна причина смерти главреда "Русского радио" Юлии Ларионовой
Беспрецедентная глупость США: Америка поставила себя против всех
США и Канада. Новости и аналитика
Беспрецедентная глупость США: Америка поставила себя против всех
Силовые структуры
Илон Маск: концепция истребителей мертва
Здоровье
Врач показал видео из коронавирусной реанимации, чтобы здоровые поняли
Василий Амирджанов Священнослужитель проклял светские и церковные власти Василий Амирджанов Любовь Степушова Не договорились по тарифам на газ: ЕАЭС на грани развала? Любовь Степушова Игорь Буккер Беременные самцы рыб помогут найти защиту от СПИДа Игорь Буккер
Комментарии
Священник проклял всех, кто призывает к закрытию храмов
Скандал, где не ждали: в Коммунарке увольняется младший медперсонал
В Кремле анонсировали обращение Путина по поводу ситуации с COVID-19
Скандал, где не ждали: в Коммунарке увольняется младший медперсонал
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
В Кремле анонсировали обращение Путина по поводу ситуации с COVID-19
Скандал, где не ждали: в Коммунарке увольняется младший медперсонал
Владимир Ленин: человек, который творил историю
Советник президента Южной Кореи: Ким Чен Ын жив
Владимир Ленин: человек, который творил историю
Священник проклял всех, кто призывает к закрытию храмов
В Кремле анонсировали обращение Путина по поводу ситуации с COVID-19
Эксперт посоветовал не искать работу на карантине
Ольга Бузова зарегистрировала Instagram для Елены Степаненко
Венгрия готовится к окончательному юридическому поражению трансгендеров
Олег Шеин не исключает вероятность голодных бунтов в России
Погребинский: зачем Зеленскому понадобился Саакашвили, не знает никто
Мигранты - не граждане России, и менять "под них" законы - утопия
Совет диетолога о том, как не располнеть в изоляции
Врач показал видео из коронавирусной реанимации, чтобы здоровые поняли
Количество детей-сирот в России уменьшилось в два раза
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ