"Формула-1" обратилась к болельщикам с официальным заявлением по поводу сезона-2020. Планы гоночной серии огласил её директор Чейз Кэри.
Ранее организаторы Гран-при Франции объявили об отмене этапа, который был запланирован на конец июня. По словам Кэри, "Формула-1" намерена стартовать 3 июля в Австрии.
Если организаторам удастся договориться о проведении этапов, то их будет 15-18 вместо 22. По плану "Формулы-1" гонки распределятся так:
В таком случае в декабре состоятся гонки в Бахрейне и Абу-Даби. Более точный календарь будет опубликован позже.
Из-за пандемии коронавируса ранее были полностью отменены или перенесены десять этапов.
Гран-при России в Сочи запланирован на 27 сентября. Пока никаких изменений по этому этапу заявлено не было.
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.