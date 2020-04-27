"Формула-1" опубликовала план календаря на сезон 2020 года

"Формула-1" обратилась к болельщикам с официальным заявлением по поводу сезона-2020. Планы гоночной серии огласил её директор Чейз Кэри.

Ранее организаторы Гран-при Франции объявили об отмене этапа, который был запланирован на конец июня. По словам Кэри, "Формула-1" намерена стартовать 3 июля в Австрии.

Если организаторам удастся договориться о проведении этапов, то их будет 15-18 вместо 22. По плану "Формулы-1" гонки распределятся так:

июль — август: этапы в Европе;

сентябрь — октябрь: этапы в Европе и Азии;

октябрь — ноябрь: этапы в Азии и Америке;

декабрь — этап на Ближнем Востоке.

В таком случае в декабре состоятся гонки в Бахрейне и Абу-Даби. Более точный календарь будет опубликован позже.

Отмена этапов "Формулы-1"

Из-за пандемии коронавируса ранее были полностью отменены или перенесены десять этапов.

Гран-при России в Сочи запланирован на 27 сентября. Пока никаких изменений по этому этапу заявлено не было.