Хоккеист из команды Лукашенко заразился коронавирусом

Хоккеист, выступающий в любительской команде президента Белоруссии Александра Лукашенко, сдал положительный тест на коронавирус COVID-19. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

"Игрок президентской хоккейной команды Дмитрий Мелешко действительно госпитализирован с диагнозом "пневмония". Получен положительный результат теста на COVID-19", — заявила Эйсмонт.

Вместе с тем пресс-секретарь отметила, что Лукашенко не контактировал с Мелешко. Хоккеист заразился после того, как завершился любительский чемпионат Белоруссии, в котором выступает президентская команда.

Эйсмонт уточнила, что Лукашенко не собирается уходить в изоляцию или на удалёнку.