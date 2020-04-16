Российская пловчиха Юлия Ефимова заявила, что перенос Олимпиады-2020 на год является оптимальным решением. Игры были отложены из-за пандемии коронавируса.
По словам 28-летней спортсменки, она всё равно собиралась выступать ещё год. Но в том случае, если бы Олимпиаду перенесли на 2022 год, она могла бы отказаться от участия.
"Хорошо, что Олимпиаду перенесли на год, а не на два, потому что два года дались бы мне тяжело. Не факт, что я бы осталась, поэтому это решение считаю оптимальным", — заявила Ефимова в эфире "России 24".
Ефимова специализируется на плавании брассом. Она завоевала несколько наград высшего уровня:
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.