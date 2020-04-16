Ефимова не уверена, что могла бы участвовать в Олимпиаде в 2022 году

Российская пловчиха Юлия Ефимова заявила, что перенос Олимпиады-2020 на год является оптимальным решением. Игры были отложены из-за пандемии коронавируса.

По словам 28-летней спортсменки, она всё равно собиралась выступать ещё год. Но в том случае, если бы Олимпиаду перенесли на 2022 год, она могла бы отказаться от участия.

"Хорошо, что Олимпиаду перенесли на год, а не на два, потому что два года дались бы мне тяжело. Не факт, что я бы осталась, поэтому это решение считаю оптимальным", — заявила Ефимова в эфире "России 24".

Юлия Ефимова

Ефимова специализируется на плавании брассом. Она завоевала несколько наград высшего уровня: