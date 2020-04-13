Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что не была поставлена в известность о включении в совет при правительстве РФ по физической культуре и массовому спорту. В понедельник вышло постановление премьер-министра Михаила Мишустина о его упразднении.
"Я не знала, что вхожу в него, и не знала цели, для чего он создан и кем он создан. Но очень приятно, что я в него входила. Заслуги перед отечеством у меня, конечно, есть, работала неплохо, но почему-то меня не оповестили о включении в состав этого совета", — заявила Тарасова в интервью РИА "Новости".
Отметим, кроме Тарасовой в совет входили:
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