Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что не была поставлена в известность о включении в совет при правительстве РФ по физической культуре и массовому спорту. В понедельник вышло постановление премьер-министра Михаила Мишустина о его упразднении.

"Я не знала, что вхожу в него, и не знала цели, для чего он создан и кем он создан. Но очень приятно, что я в него входила. Заслуги перед отечеством у меня, конечно, есть, работала неплохо, но почему-то меня не оповестили о включении в состав этого совета", — заявила Тарасова в интервью РИА "Новости".