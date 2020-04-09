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Источник Правда.Ру

10-кратный чемпион Бельгии "Стандард" лишён профессионального статуса

Спорт » Командные виды » Футбол

10-кратный чемпион Бельгии "Стандард" не может получить лицензию на сезон-2020/21. Комиссия вынесла рекомендацию лишить клуб профессионального статуса. Чиновники сомневаются в том, что клуб может выполнить финансовые условия, сообщает lecho.be.

"Стандард" может подать апелляцию в 14-дневный срок. Кроме льежского клуба, лицензию не могу получить "Мускрон" и "Остенде".

"Стандард" (Льеж)

Клуб выступает в высшей бельгийской лиге с 1921 года. Команда 10 раз становилась чемпионом и 8 раз выигрывала Кубок Бельгии. В последний раз чемпионский титул был завоёван в 2009 году.

Перед приостановкой чемпионата Бельгии из-за пандемии коронавируса "Стандард" занимал пятое место в турнирной таблице.

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10-кратный чемпион Бельгии "Стандард" лишён профессионального статуса
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