Гретцки хочет первым пожать руку Овечкину, когда тот побьёт его рекорд

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки заявил, что хотел бы первым пожать руку нападающему "Вашингтона" Александру Овечкину, когда тот побьёт его рекорд. Россиянину до первого места в списке снайперов НХЛ осталось забросить 188 шайб.

"Я тысячу раз говорил, что переживаю за Алекса. Как и все любители хоккея. Я горжусь своей карьерой, никто у меня её не заберёт. Надеюсь, у меня первым получится пожать руку Ови, если у него получится побить мой рекорд", — заявил Гретцки в интервью The Athletic.

В этом сезоне Овечкин забросил 48 шайб. Команды не доиграли регулярный чемпионат из-за пандемии коронавируса COVID-19. Решение по продолжению сезона пока не принято.

Лучшие снайперы в истории НХЛ

Овечкин занимает восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ: