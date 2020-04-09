Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки заявил, что хотел бы первым пожать руку нападающему "Вашингтона" Александру Овечкину, когда тот побьёт его рекорд. Россиянину до первого места в списке снайперов НХЛ осталось забросить 188 шайб.
"Я тысячу раз говорил, что переживаю за Алекса. Как и все любители хоккея. Я горжусь своей карьерой, никто у меня её не заберёт. Надеюсь, у меня первым получится пожать руку Ови, если у него получится побить мой рекорд", — заявил Гретцки в интервью The Athletic.
В этом сезоне Овечкин забросил 48 шайб. Команды не доиграли регулярный чемпионат из-за пандемии коронавируса COVID-19. Решение по продолжению сезона пока не принято.
Овечкин занимает восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ:
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