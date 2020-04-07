Глава оргкомитета ЧМ-2018 ответил на обвинения со стороны США

Экс-глава оргкомитета чемпионата мира-2018 Алексей Сорокин заявил, что сообщение о взятках во время выбора хозяев турнира в 2010 году является попыткой очернить Россию. Ранее прокуратура Нью-Йорка опубликовала обвинения в адрес бывшего члена ФИФА Джека Уорнера и других лиц.

В документе говорится, что Уорнер получил 5 млн долларов за голос в пользу России.