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Источник Правда.Ру

Президент "Урала" опроверг информацию о доигровке сезона без зрителей

Спорт » Командные виды » Футбол

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что на общем собрании клубов РПЛ не обсуждался вопрос завершения сезона без зрителей. Ранее такую информацию опубликовали "Известия".

Чемпионат России по футболу был остановлен 17 марта, соревнования не возобновятся раньше 31 мая.

"Такого разговора, чтобы играли при пустых трибунах, я не слышал. У нас на общем собрании клубов лиги это не обсуждалось, это точно", — заявил Иванов в комментарии ТАСС.

Вместе с тем руководитель клуба сообщил, что не против такой идеи.

"Если будет возможность, надо доигрывать при пустых трибунах. Я скорее за, чем против такой идеи", — сказал Иванов.

"Урал" в сезоне-2019/20

"Урал" в турнирной таблице РПЛ занимает 10-е место, набрав 25 очков в 22-х играх. Команде необходимо провести восемь матчей:

  • "Рубин" (дома);
  • "Тамбов" (дома);
  • "Оренбург" (выезд);
  • "Уфа" (выезд);
  • "Динамо" (дома);
  • "Краснодар" (выезд);
  • "Арсенал" (дома);
  • "Локомотив" (дома).

Кроме того, "Уралу" предстоит сыграть против "Шинника" в четвертьфинале Кубка России. Ранее матч был перенесен из-за плохого качества поля.

Темы рпл футбол фк урал чемпионат россии по футболу
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