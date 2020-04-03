Федерация футбола Турции решила продлить паузу в чемпионате до конца мая. Последние матчи в этой стране были сыграны 17 марта.
Командам необходимо провести ещё 12 туров. В связи с распространением пандемии планируется возобновить турнир в начале июня.
На данный момент официальная статистика распространения COVID-19 в Турции:
"Нашим приоритетом всегда является здоровье спортсменов и болельщиков. Учитывая процесс подготовки команд, матчи в лигах могут возобновиться в начале июня. Властями уже разработаны десять сценариев постепенного возвращения к нормальной жизни", — говорится в заявлении федерации.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.