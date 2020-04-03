В Турции запретили играть в футбол до июня

Федерация футбола Турции решила продлить паузу в чемпионате до конца мая. Последние матчи в этой стране были сыграны 17 марта.

Командам необходимо провести ещё 12 туров. В связи с распространением пандемии планируется возобновить турнир в начале июня.

На данный момент официальная статистика распространения COVID-19 в Турции:

18 135 заразившихся;

356 смертельных случаев;

415 выздоровевших пациентов.