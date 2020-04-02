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Источник Правда.Ру

Директор СБР обвинил Драчёва в трате 1,5 млн на личного водителя жены

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков обвинил главу организации Владимира Драчёва в растрате средств СБР. По его словам, около 1,5 млн рублей были потрачены на личного водителя жены Драчёва.

"Почти полтора года господин Драчев платил зарплату водителю Медведеву, который возил на своем личном автомобиле его жену. За счет СБР, конечно. Траты составили, минимум, полтора миллиона. По сути, он был личным водителем жены Драчева", — заявил Голиков в интервью "СЭ".

Первого апреля появилось открытое письмо ветеранов биатлона с призывом Драчёву уйти в отставку. По мнению главы СБР, документ подписали только шесть человек. Часть подписей оказалась сфальсифицирована.

Владимир Драчёв

Драчёв занимает пост руководителя СБР с мая 2018 года. С 2016 года является депутатом Госдумы.

Во время спортивной карьеры завоевал несколько наград:

  • Кубок мира — 32 подиума (15 побед);
  • Чемпионат мира — 11 наград (4 золотые, 5 серебряных, 2 бронзовые);
  • Олимпийские игры — 2 медали (серебро и бронза в эстафетных гонках).
Темы сбр биатлон владимир драчёв
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