Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Резцова резко ответила на критику Губерниева из-за карантина

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова ответила комментатору Дмитрию Губерниеву. Ранее журналист назвал позицию бывшей биатлонистки по карантину в Москве "омерзительной".

Резцова отметила, что Губерниев не имел права так высказываться. Чемпионка считает, что журналист втаптывает её в грязь.

"Кто он вообще такой, чтобы так говорить? Это кошмар, просто кошмар… Губерниев меня в такую грязь втаптывает, что я слов подобрать не могу. И как мне бороться с такими людьми?" — заявила Резцова в интервью Sport24.

Также Резцова собирается позвонить Губерниеву и высказать свою позицию.

"Я хотела позвонить и сказать ему: "Дима, ты, может, прикроешь свой рот иногда?". Видимо, нужно позвонить и всё высказать. Какое он имеет право так оскорблять людей?" — говорит Резцова.

Бывшая спортсменка считает, что не сделала ничего плохого, съездив к брату во Владимир на выходных.

"Я всего лишь съездила к брату во Владимир, плохо человек себя чувствует. Почему я должна распыляться, что у человека проблемы? Разве я преступление совершила?" — подытожила Резцова.

Темы биатлон карантин коронавирус анфиса резцова дмитрий губерниев
Новости Все >
Мурашко: 32 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
У 22% инфицированных коронавирусом не было симптомов
В ЛДПР призвали "не дать россиянам растолстеть" с помощью закона
Канделаки назвала россиян "дегенератами" из-за несоблюдения карантина
Биатлонистка Халиуллина попала в больницу с коронавирусом
Застрявшие в Кении российские туристы не могут вернуться на родину
Жертвами коронавируса в России стали уже девять человек
Майк Тайсон вспомнил, как его тигр откусил девушке руку
Князь Монако, заболевший коронавирусом, идёт на поправку
Супруги умерли в один день после 65 лет совместной жизни из-за COVID-19
Последние материалы
У 22% инфицированных коронавирусом не было симптомов
В ЛДПР призвали "не дать россиянам растолстеть" с помощью закона
Канделаки назвала россиян "дегенератами" из-за несоблюдения карантина
Биатлонистка Халиуллина попала в больницу с коронавирусом
"Golden Horde" - новое слово в ракетных атаках?
Застрявшие в Кении российские туристы не могут вернуться на родину
Жертвами коронавируса в России стали уже девять человек
Майк Тайсон вспомнил, как его тигр откусил девушке руку
Князь Монако, заболевший коронавирусом, идёт на поправку
Супруги умерли в один день после 65 лет совместной жизни из-за COVID-19
Популярное
Новости спорта
Собчак рассказала о панике в тусовке после вечеринки с участием Лещенко

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что среди гостей вечеринки на дне рождения сестры Игоря Куртого Аллы паника.

Собчак рассказала о панике в тусовке после вечеринки с участием Лещенко
Впервые в истории: глава ВОЗ публично устроил разнос правительствам
Мир. Новости мира
Впервые в истории: глава ВОЗ публично устроил разнос правительствам
Металлы
"Спасайте что можно!" - из России вывезли тонну золота
Здоровье
В Китае рассказали, как нужно промывать нос для профилактики
Василий Амирджанов Карантин – наш: граждане гуляют, путешествуют и празднуют Василий Амирджанов Юрий Носовский Как похудеть без диет: 5 секретов стройности Юрий Носовский Любовь Степушова Россия попросила о снятии санкций. Это капитуляция? Любовь Степушова
Комментарии
CNN: пандемию в России сдерживают авторитарные технологии
Три вакцины от коронавируса разрабатывают в России при участии ученых
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
Цена нефти упала ниже 24 долларов
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
"Времена сейчас непростые": зачем "Единой России" губернаторы
Треть зарплаты врачей - из кармана пациентов
"Уймитесь": Жириновский обратился к Лукашенко
РПЦ продолжит службы, несмотря на призыв патриарха Кирилла
Обнулить депортацию: правозащитники требуют воли для мигрантов
"Уймитесь": Жириновский обратился к Лукашенко
"Спасайте что можно!" - из России вывезли тонну золота
"Не убивайте семью", - умоляет украинка,привезшая коронавирус из Италии
Не просто так: в Европе нашли выгоду России от помощи Италии
Не просто так: в Европе нашли выгоду России от помощи Италии
"Времена сейчас непростые": зачем "Единой России" губернаторы
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
"Уймитесь": Жириновский обратился к Лукашенко
"Уймитесь": Жириновский обратился к Лукашенко
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ