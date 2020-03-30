Резцова резко ответила на критику Губерниева из-за карантина

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова ответила комментатору Дмитрию Губерниеву. Ранее журналист назвал позицию бывшей биатлонистки по карантину в Москве "омерзительной".

Резцова отметила, что Губерниев не имел права так высказываться. Чемпионка считает, что журналист втаптывает её в грязь.

"Кто он вообще такой, чтобы так говорить? Это кошмар, просто кошмар… Губерниев меня в такую грязь втаптывает, что я слов подобрать не могу. И как мне бороться с такими людьми?" — заявила Резцова в интервью Sport24.

Также Резцова собирается позвонить Губерниеву и высказать свою позицию.

"Я хотела позвонить и сказать ему: "Дима, ты, может, прикроешь свой рот иногда?". Видимо, нужно позвонить и всё высказать. Какое он имеет право так оскорблять людей?" — говорит Резцова.

Бывшая спортсменка считает, что не сделала ничего плохого, съездив к брату во Владимир на выходных.