Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко ответил на вызов со стороны Александра Емельяненко. Ранее скандальный спортсмен заявил, что побьёт соперника на ринге по правилам бокса.
Емельяненко в Instagram написал о готовности драться со Шлеменко и заявил, что с удовольствием побьёт соперника.
"Ты еще перед боем с Кокляевым собирался выйти со мной на ринг, был готов заменить его, если тот вдруг травмируется. Ну давай, Саша, если ты не бздило картонное, подеремся с тобой по правилам бокса. Я тебя побью. С удовольствием", — написал Емельяненко в Instagram.
Шлеменко в ответ заявил, что принимает вызов, но готов драться по правилам MMA. По его мнению, бой в смешанных единоборствах будет более справедливым, чем в боксе.
"Первое, конечно же, — удивление. А потом стало приятно, потому что тяжеловес Александр Емельяненко меня вызывает. Его же все сейчас вызывают, понимаешь, за ним выстроилась очередь. И он сам вызвал меня, я не слышал, чтобы он еще кого-то вызывал. И пытается выторговать для себя заведомо более простые условия — по правилам бокса. Как минимум это показывает его отношение ко мне.
Я вызов принимаю. По правилам ММА", — заявил Шлеменко в интервью "СЭ".
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