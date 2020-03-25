Шлеменко принял вызов Емельяненко

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко ответил на вызов со стороны Александра Емельяненко. Ранее скандальный спортсмен заявил, что побьёт соперника на ринге по правилам бокса.

Вызов Емельяненко

Емельяненко в Instagram написал о готовности драться со Шлеменко и заявил, что с удовольствием побьёт соперника.

"Ты еще перед боем с Кокляевым собирался выйти со мной на ринг, был готов заменить его, если тот вдруг травмируется. Ну давай, Саша, если ты не бздило картонное, подеремся с тобой по правилам бокса. Я тебя побью. С удовольствием", — написал Емельяненко в Instagram.

Ответ Шлеменко

Шлеменко в ответ заявил, что принимает вызов, но готов драться по правилам MMA. По его мнению, бой в смешанных единоборствах будет более справедливым, чем в боксе.