Крикунов будет тренировать "Динамо" несмотря на указ о самоизоляции

69-летний тренер клуба КХЛ "Динамо" (Москва) Владимир Крикунов собирается продолжить работу с командой, несмотря на указ мэра столицы Сергея Собянина о самоизоляции людей старшего возраста. Распоряжение мэра о том, что люди старше 65 лет должны оставаться дома, будет действовать с 26 марта по 12 апреля.

В клубе на запрос РИА "Новости" заявили, что Крикунов занимает руководящую должность и попадает под исключение в указе Собянина. Команда выйдет из краткосрочного отпуска 25 марта.

"В указе мэра Москвы четко прописано исключение для сотрудников, занимающих руководящие позиции. Думаю, сложно спорить с тем фактом, что должность главного тренера относится к руководящим. Таким образом, на данный момент Крикунову ничего не мешает продолжить руководить командой", — сказали в пресс-службе клуба.

"Динамо" в плей-офф КХЛ

Динамовцы ранее вышли во второй раунд плей-офф КХЛ, обыграв "Спартак". В четвертьфинале Кубка Гагарина команда должна была встретиться с ЦСКА.

Плей-офф КХЛ приостановлен до 10 апреля. Борьбу за трофей должны продолжить шесть команд. Ранее с турнира снялись финский "Йокерит" и казахстанский "Барыс".