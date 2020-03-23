Президент "Урала" Иванов призвал обнулить чемпионат России

Президент "Урала" Григорий Иванов высказался за досрочное завершение чемпионата России по футболу (РПЛ). По его словам, сейчас футболистам необходимо дать возможность отправиться домой.

"Выскажу свое личное мнение. Говорят, что этот чемпионат надо доигрывать. А я полагаю, что нужно его сейчас завершить. Появилось модное слово — обнулить. Давайте обнулим. Закрепим итоги в РПЛ, ФНЛ, ПФЛ. И следующий сезон начнем в том же составе", — заявил Иванов в интервью "СЭ".

По его словам, решение должны принять РФС и УЕФА. Если будет принято решение о завершении сезона, то в следующем выступать в РПЛ должны те же клубы, что и раньше.

"Все остается как есть. Просто надо сейчас футболистов, легионеров отпустить к их семьям. Зачем их тут держать в неизвестности? Надо находить какой-то выход из положения. Пусть решает РФС. Ждем позиции УЕФА", — заявил Иванов.

Отмена футбольных чемпионатов

В Европе из-за пандемии коронавируса приостановлены все чемпионаты, кроме белорусского. В России официальная пауза объявлена до 10 апреля, но существует вероятность того, что её придётся продлить.

В Англии уже заявили, что чемпионат возобновится не раньше 30 апреля. Во Франции неофициально называется другая дата — 15 июня.