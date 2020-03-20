Глава UFC Дана Уайт допустил, что бой за титул в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном может не состояться. Ранее в организации заявляли, что поединок будет 18 апреля несмотря на перенос из Нью-Йорка из-за пандемии коронавируса.
Журналист TSN задал вопрос Уайту о том, состоится ли бой 18 апреля.
"Знаете, дней 10 назад я бы уверенно ответил, что состоится. Но сейчас приходится действовать по обстоятельствам. Не знаю, у меня нет ответа", — заявил Уайт.
С учётом того, что бой может вовсе не состояться, эта отмена может быть пятой для Хабиба и Тони:
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