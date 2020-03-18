Главный тренер "Фламенго" Жоржи Жезуш рассказал о том, что сдал положительный тест на коронавирус. 65-летний специалист заявил, что чувствует себя как обычно.
Ранее сообщалось, что кроме Жезуша заразился вице-президент клуба. Команда находится на карантине.
"Мой тест на коронавирус был положительным, это правда, но я чувствую себя как обычно, так же, как месяц или год назад. У меня нет симптомов вируса, но тест оказался положительным. Буду оставаться на карантине, под наблюдением врачей", - заявил португалец в Facebook.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.