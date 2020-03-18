65-летний тренер "Фламенго" с коронавирусом рассказал о самочувствии

Главный тренер "Фламенго" Жоржи Жезуш рассказал о том, что сдал положительный тест на коронавирус. 65-летний специалист заявил, что чувствует себя как обычно.

Ранее сообщалось, что кроме Жезуша заразился вице-президент клуба. Команда находится на карантине.