Вяльбе отреагировала на слова Губерниева о преступниках в ФЛГР

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила ситуацию с отменой гонки в Малиновке, из-за которой произошёл скандал. Старт был отменён за 30 минут до начала, а в СМИ поползли слухи о том, что у одного из лыжников симптомы коронавируса.

По словам Вяльбе, гонка была отменена так поздно из-за того, что Минспорт выпустил запрет на проведение соревнований только сегодня. В ФЛГР надеялись, что "всё будет хорошо". По её словам, коронавируса среди лыжников нет.

Также она ответила на слова комментатора Губерниева, который назвал организаторов гонки "преступниками". По мнению журналиста, в настоящих условиях проводить соревнования нельзя.