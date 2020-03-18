Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила ситуацию с отменой гонки в Малиновке, из-за которой произошёл скандал. Старт был отменён за 30 минут до начала, а в СМИ поползли слухи о том, что у одного из лыжников симптомы коронавируса.
По словам Вяльбе, гонка была отменена так поздно из-за того, что Минспорт выпустил запрет на проведение соревнований только сегодня. В ФЛГР надеялись, что "всё будет хорошо". По её словам, коронавируса среди лыжников нет.
Также она ответила на слова комментатора Губерниева, который назвал организаторов гонки "преступниками". По мнению журналиста, в настоящих условиях проводить соревнования нельзя.
"Слова Димы Губерниева? Пусть он за них отвечает сам. Никакого коронавируса у нас нет. Раскрывать имя спортсмена и регион я не буду, мои этические нормы не позволяют. Если человек посчитает нужным, у него есть Instagram, где он напишет: не волнуйтесь, со мной все хорошо, никакого коронавируса у меня нет, просто ангина", — заявила Вяльбе.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.