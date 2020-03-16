Защитник "Валенсии" Хосе Луис Гайя сообщил, что у него обнаружено заболевание коронавирусом COVID-19. Футболист изолировал себя дома и поблагодарил медиков, которые помогли ему разобраться в ситуации.
"Мой тест дал положительный результат. Я изолировал себя дома, пока симптомов нет никаких. Благодарю всех сотрудников испанской системы здравоохранения", — написал Гайя в Instagram.
Это пятый случай заболевания коронавирусом в клубе, где играет Денис Черышев. Ранее заболели два сотрудника "Валенсии" и два футболиста:
Ранее из-за пандемии был остановлен чемпионат Испании по футболу. Карантин введен до 4 апреля, но футбольные чиновники рассматривают вариант полной отмены чемпионата.
Число выявленных случаев заболевания COVID-19 в Испании за выходные резко возросло. По официальной статистике на данный момент:
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.