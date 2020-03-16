В "Валенсии" Черышева началась вспышка коронавируса

Защитник "Валенсии" Хосе Луис Гайя сообщил, что у него обнаружено заболевание коронавирусом COVID-19. Футболист изолировал себя дома и поблагодарил медиков, которые помогли ему разобраться в ситуации.

"Мой тест дал положительный результат. Я изолировал себя дома, пока симптомов нет никаких. Благодарю всех сотрудников испанской системы здравоохранения", — написал Гайя в Instagram.

Это пятый случай заболевания коронавирусом в клубе, где играет Денис Черышев. Ранее заболели два сотрудника "Валенсии" и два футболиста:

Эсекьель Гарай;

Эльяким Мангала.

Ранее из-за пандемии был остановлен чемпионат Испании по футболу. Карантин введен до 4 апреля, но футбольные чиновники рассматривают вариант полной отмены чемпионата.

Коронавирус в Испании

Число выявленных случаев заболевания COVID-19 в Испании за выходные резко возросло. По официальной статистике на данный момент: