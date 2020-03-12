УЕФА предложил "Интеру" и "Роме" сняться с Лиги Европы

УЕФА выходил к итальянским клубам "Интеру" и "Роме" с просьбой сняться с розыгрыша Лиги Европы. Функционеры союза хотели таким образом не допустить срыва сезона из-за пандемии коронавируса, сообщает Football Italia.

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы "Интер" - "Хетафе" и "Севилья" - "Рома" не состоялись из-за карантина в Италии. Решение по играм будет обнародовано позже.

В УЕФА посчитали, что "Интер" и "Рома" могли бы в такой ситуации отказаться от еврокубков. Тем самым организация снижала риск переноса Евро-2020. В клубах на просьбу УЕФА ответили отказом.

Ранее до 3 апреля были остановлены чемпионаты Италии и Испании по футболу. Многие матчи еврокубков проходят без зрителей. Ожидается, что в четверг-пятницу УЕФА объявит о приостановке матчей Лиги Евопы и Лиги чемпионов.