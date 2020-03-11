Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал рейтинг спортсменов на начало марта. В зачёте учтены результаты биатлонистов в Кубке мира, Кубке IBU, чемпионате мира и чемпионате Европы, а также Кубка и чемпионата России.
В мужском рейтинге лидирует чемпион мира в спринте Александр Логинов. Евгений Гараничев, который является постоянным участником Кубка мира, - только 14-й, а Эдуард Латыпов - 22-й.
Лидер женского рейтинга - Екатерина Юрлова. Светлана Миронова, которая возглавляла список в декабре, откатилась на шестое место. Кристина Резцова - 26-я.
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