СБР опубликовал рейтинг российских биатлонистов

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал рейтинг спортсменов на начало марта. В зачёте учтены результаты биатлонистов в Кубке мира, Кубке IBU, чемпионате мира и чемпионате Европы, а также Кубка и чемпионата России.

Рейтинг СБР (мужчины)

В мужском рейтинге лидирует чемпион мира в спринте Александр Логинов. Евгений Гараничев, который является постоянным участником Кубка мира, - только 14-й, а Эдуард Латыпов - 22-й.

Александр Логинов - 1513 очков. Матвей Елисеев - 1331. Кирилл Стрельцов - 941. Алексей Слепцов - 772. Пётр Пащенко - 755. Дмитрий Иванов - 721. Василий Томшин - 712. Саид Халили - 695. Никита Поршнев - 673. Семён Сучилов - 660.

Рейтинг СБР (женщины)

Лидер женского рейтинга - Екатерина Юрлова. Светлана Миронова, которая возглавляла список в декабре, откатилась на шестое место. Кристина Резцова - 26-я.