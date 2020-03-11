На юниорском чемпионате Европы по биатлону завершилась мужская индивидуальная гонка. Старт выиграл чех Витеслав Хорниг, который прошёл 15-километровую дистанцию без промахов за 44 минуты 26,5 секунд.
Второе место занял словак Алекс Цисар, третье - итальянец Патрик Браунхофер.
Лучшим среди россиян стал Кирилл Бажин - 18-е место. Даниил Серохвостов показал первый результат на лыжне, но из-за шести промахов занял 28-е место.
Всего стартовало семь российских биатлонистов:
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