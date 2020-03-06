Валиева побила рекорд юниорских ЧМ в короткой программе

Фигуристка Камила Валиева во время юниорского чемпионата мира в Таллине побила рекорд турнира. Российская спортсменка за свой прокат в короткой программе набрала 74,92 балла. Она чисто исполнила каскад тройной лутц-тройной тулуп, а также тройной риттбергер и двойной аксель.

Ранее рекорд принадлежал Анне Щербаковой, которая в 2019 году набрала 72,86 балла. Мировое достижение на юниорском уровне с учётом всех соревнований принадлежит Алене Косторной - 76,32 балла.

Еще одна россиянка - Дарья Усачёва - набрала 68,45 балла. Майя Хромых заработала за короткую программу 66,78 балла.

Расписание юниорского ЧМ по фигурному катанию

В соревновательной программе юниорского ЧМ осталось разыграть три комплекта наград. 5 марта три российские спортивные пары заняли весь пьедестал почёта. Золото завоевали Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов.

6 марта

19.15 - юноши (показательная программа).

7 марта

12.45 - танцы на льду (произвольный танец).

16.45 - девушки (произвольная программа).

8 марта