Канделаки ответила на открытое письмо Тихонова по ситуации с Логиновым

Генеральный продюсер канала "Матч ТВ" Тина Канделаки ответила четырёхкратному олимпийскому чемпиону Александру Тихонову на его вчерашнее открытое письмо из-за ситуации с обысками у биатлониста Александра Логинова.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев обвинил Тихонова в "сливе" информации об украинской аккредитации личного тренера Логинова Александра Касперовича во время чемпионата мира в Антерсельве. Поводом для передачи документов в полицию, по словам журналиста, стали слова Тихонова о Касперовиче в одном из интервью.

Тихонов и Губерниев вчера обменялись оскорблениями в прессе. Олимпийский чемпион также в своём блоге написал, что не "сливал" информацию в IBU и обвинил журналиста в непрофессионализме.

Ранее "Правда.Ру" разбиралась в ситуации в материале "Какие слова Тихонова привели к обыскам Логинова на ЧМ по биатлону".

Канделаки считает, что Тихонов ведёт борьбу с руководством СБР и использует для этого огульную критику.