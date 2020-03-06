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Канделаки ответила на открытое письмо Тихонова по ситуации с Логиновым

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Генеральный продюсер канала "Матч ТВ" Тина Канделаки ответила четырёхкратному олимпийскому чемпиону Александру Тихонову на его вчерашнее открытое письмо из-за ситуации с обысками у биатлониста Александра Логинова.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев обвинил Тихонова в "сливе" информации об украинской аккредитации личного тренера Логинова Александра Касперовича во время чемпионата мира в Антерсельве. Поводом для передачи документов в полицию, по словам журналиста, стали слова Тихонова о Касперовиче в одном из интервью.

Тихонов и Губерниев вчера обменялись оскорблениями в прессе. Олимпийский чемпион также в своём блоге написал, что не "сливал" информацию в IBU и обвинил журналиста в непрофессионализме.

Ранее "Правда.Ру" разбиралась в ситуации в материале "Какие слова Тихонова привели к обыскам Логинова на ЧМ по биатлону".

Канделаки считает, что Тихонов ведёт борьбу с руководством СБР и использует для этого огульную критику.

"Прославленный советский биатлонист Александр Тихонов уже столько лет ведет свой крестовый поход против Союза биатлонистов России (кто бы, кроме него, им ни руководил), что рано или поздно он должен был упомянуть и вашу покорную слугу.

Сделал это Александр Иванович на фоне скандала с обыском у Александра Логинова, добавив меня в заголовок своего открытого письма, — видимо, для пущего резонанса. В письме Тихонов пишет, что это не он был причиной обысков, хотя факт раскрытия им внутренней кухни нашей команды налицо. Ну что не сделаешь ради падения Иерусалима — да, Александр Иванович?

Я считаю, что заботу о нашем биатлоне можно и нужно проявлять конструктивной, а не огульной критикой. И уж конечно не войной с Дмитрием Губерниевым, который не раз и не два доказал свою преданность нашим спортсменам. И уж тем более нужно понимать, что каждое неаккуратное слово (а их у вас много) может и будет использовано против нас", — написала Канделаки в Telegram.

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