Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что команда может провести домашние игры Лиги наций в Екатеринбурге и Волгограде. После матчей чемпионата мира-2018 в этих городах сборная ещё не появлялась.
Ранее УЕФА провёл жеребьёвку турнира, который станет первым после Евро-2020. Матчи группового этапа состоятся осенью, а Россия сыграет в дивизионе В с Турцией, Сербией и Венгрией.
"На всех матчах сборной бывают аншлаги, мы постарались проехаться по всей стране, - сказал Черчесов. - Не посетили только два города - Волгоград и Екатеринбург. Мы это еще сделаем, возможно, в Лиге наций постараемся это наверстать. Мы - сборная России, стараемся быть максимально доступными", - приводит ТАСС слова Черчесова.
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