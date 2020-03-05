Названы города, в которых сборная России может провести Лигу наций

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что команда может провести домашние игры Лиги наций в Екатеринбурге и Волгограде. После матчей чемпионата мира-2018 в этих городах сборная ещё не появлялась.

Ранее УЕФА провёл жеребьёвку турнира, который станет первым после Евро-2020. Матчи группового этапа состоятся осенью, а Россия сыграет в дивизионе В с Турцией, Сербией и Венгрией.

3 сентября. Россия - Сербия.

9 октября. Россия - Турция.

12 октября. Россия - Венгрия.