Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий пригласил женщин на стадион 8 марта. Казанцы в этот день примут на своем поле "Крылья Советов" в рамках 21-го тура чемпионата России.
"Пользуясь случаем, хочу пригласить жителей и жительниц особенно Казани на Центральный стадион. Думаю, что у многих женщин еще не было празднования 8 Марта на стадионе, поэтому мужчины, даю вам бесплатный совет: дешево, красиво и сердито подарите своим женщинам поход на стадион", - приводит слова Слуцкого пресс-служба "Рубина".
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