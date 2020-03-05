Слуцкий советует "красиво и сердито" привести женщин на стадион

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий пригласил женщин на стадион 8 марта. Казанцы в этот день примут на своем поле "Крылья Советов" в рамках 21-го тура чемпионата России.

"Пользуясь случаем, хочу пригласить жителей и жительниц особенно Казани на Центральный стадион. Думаю, что у многих женщин еще не было празднования 8 Марта на стадионе, поэтому мужчины, даю вам бесплатный совет: дешево, красиво и сердито подарите своим женщинам поход на стадион", - приводит слова Слуцкого пресс-служба "Рубина".

Расписание 21-го тура чемпионата России

7 марта

14.00 - "Оренбург" - "Арсенал".

16.30 - "Динамо" - "Тамбов".

8 марта

14.00 - "Рубин" - "Крылья Советов".

16.30 - "Сочи" - "Урал".

19.00 - "Локомотив" - "Ахмат".

9 марта