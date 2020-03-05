Кубок Италии проведут в формате "Финала четырёх" из-за коронавируса?

Футбольные чиновники готовят изменение формата Кубка Италии из-за эпидемии коронавируса. Трофей может быть разыгран в виде "Финала четырёх" на последней неделе мая, сообщает Tuttosport.

Ранее из-за вспышки коронавируса были отменены два ответных полуфинала Кубка Италии:

"Ювентус" — "Милан" (первый матч 1:1);

"Наполи" — "Интер" (первый матч 1:0).

Сложности с переносами вызывает то, что "Интер" и "Ювентус" выступают в еврокубках, то есть свободных недель для дополнительных матчей нет. Кроме того, у "Юве" и "Милана" уже есть пропущенный матч из-за коронавируса. У "Интера" две таких игры.

Финал Кубка Италии был запланирован на 20 мая на "Стадио Олимпико" в Риме. Позже решающий матч провести на этой арене невозможно — стадион 12 июня примет матч-открытие Евро-2020.

На данный момент известно о 2263 случаях заболевания вирусом в Италии. Зафиксировано 79 летальных исходов. Все матчи до 3 апреля в Италии пройдут без зрителей.