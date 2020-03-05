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Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова и Касперовича

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

В российском биатлоне разгорается очередной скандал. Лица всё те же - комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев и олимпийский чемпион Александр Тихонов. На этот раз причина конфликта не простые слова его участников, а конкретные обвинения в доносе на чемпиона мира Александра Логинова.

Заявление Губерниева

Журналист в своём Telegram-канале заявил, что обыски номера Логинова во время чемпионата мира в Антерсельве произошли с подачи Тихонова. Комментатор утверждает, что у него на руках есть документы, которые подтверждают, что антидопинговый менеджер IBU Сара Фуссек опиралась на слова бывшего главы СБР, когда делала заявление в полицию.

"Ребята, интересное! Есть у нас сомнение, что ты, мил-человек, стукачок. Девушка, которая писала донос на Логинова на чемпионате мира, опиралась на слова Александра Тихонова! Копии документов из Италии у меня на руках, фрагменты опубликую сегодня! Документы официальные!" - написал Губерниев.

Обыски у Логинов прошли в день эстафетной гонки, в которой команда России заняла четвёртое место. Затем российский биатлонист отказался от участия в масс-старте.

Ответ Тихонова

Олимпийский чемпион в ответ назвал Губерниева "болваном" и заявил, что никогда не разговаривал с Фуссек.

"Я никогда в жизни не видел ее и понятия не имею, как она выглядит. С Александром Касперовичем я физически не виделся на чемпионате мира. К Логинову я не подходил абсолютно. Губерниев просто пытается укусить того, кого укусить невозможно, вот и все. Он лишний раз хочет накинуть. Губерниев - болван, который на 30-40% развалил наш биатлон со своей командой", - приводит "РИА Новости" слова Тихонова.

Разъяснение Драчёва

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв объяснил ситуацию. По его словам, Фуссек узнала о том, что личный тренер Логинова Александр Касперович использует чужую аккредитацию со слов Тихонова. Это и стало поводом для девушки сделать донос в полицию.

"Еще на чемпионате мира я говорил о том, что Тихонов об этом писал в своем блоге, и это одна из причин, почему они узнали о том, что Касперович ходит по чужой аккредитации. Это стало известно со слов Тихонова", - заявил Драчёв в интервью ТАСС.

Темы биатлон александр тихонов дмитрий губерниев александр логинов александр касперович чемпионат мира по биатлону
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