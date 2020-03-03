Подписи Родченкова в CAS были заявлены как реальные

Эксперт компании по кибербезопасности Group-IB Сергей Никитин рассказал о том, что послужило причиной проверки документов с подписью информатора WADA Григория Родченкова в CAS. Ранее во время заседания адвокаты спортсменок Зайцевой, Романовой и Вилухиной заявили, что подписи являются поддельными.

Никитн сообщил, что МОК заявил документы как реальные, то есть полученные от Родченкова, а не по факсимильным способом.

"МОК, подавая эти документы, не заявлял, что это факсимильная бумага или что-то в этом роде. Они говорили, что это - реальные подписи. А оказалось, что кто-то готовил эти документы и делал, скажем так, это небрежно", - приводит слова Никитина "РИА Новости.

Специалисты компании провели анализ и выявили документы, на которых были поставлены идентичные "подписи" Родченкова. По мнению Никитина из этого можно сделать вывод, что те люди, которые готовили документы, просто вставили изображение подписи из другого источника.

По его словам, с выводами российской компании согласились зарубежные эксперты-графологи.

"Кто графологи - знают адвокаты. Мы знаем только, что это частные зарубежные эксперты", - заявил Никитин.

Никитин считает, что поддельные подписи полностью разрушают обвинения в адрес биатлонисток.