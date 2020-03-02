Сотникова в 12 лет пообещала Путину стать олимпийской чемпионкой

Фигуристка Аделина Сотникова вспомнила о своём знакомстве с Владимиром Путиным и Виталием Мутко. Встреча произошла после Спартакиады, которую спортсменка выиграла в 12 лет.

Чемпионом Спартакиады собрали в Крылатском, там Сотникова увидела президента и попросила сделать совместную фотографию. Фигуристка не знала министра спорта Виталия Мутко и попросила его сделать снимок.

"Я обрадовалась и потянула Путина за пиджак: "Владимир Владимирович, а можно с вами сфотографироваться, пожалуйста?" Уже сфотографировались, потом беру фотоаппарат и говорю: "Что-то не очень хорошо получилось. Перефотографируйте, пожалуйста. Владимир Владимирович тут говорит: "Ты кто у нас такая?" Я говорю: "Фигуристка, Аделина Сотникова". Он такой: "Что, наша надежда на Сочи?" Я отвечаю: "Ну да, я будущая олимпийская чемпионка", - рассказала Сотникова в интервью на телеканале "Россия 1".

Сотникова выиграла золотую медаль в женском одиночном катании. На момент победы ей было 17 лет.