Иранская профессиональная футболистка Ильхам Шейхи, заразившаяся ранее коронавирусом CONVID-19, скончалась. 23-летняя девушка десять дней боролась с болезнью, сообщает CGTN.
Ранее коронавирус был обнаружен у футболиста итальянской команды "Пьезана". Состояние молодого человека оценивается как удовлетворительное.
Эпидемия коронавируса набирает ход в мире. На данный момент подтверждены случаи в 46 странах. Всего 3664 случая заражения. Летальных случаев 57.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: «Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все».