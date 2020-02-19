Марадона получил пакет с неизвестным веществом во время матча

Легендарный футболист Диего Марадона попал в очередную неприятную историю. Аргентинец, который работает главным тренером команды "Химнасия и Эсгрима", во время матча с "Росарио Сентраль" получил пакет с неизвестным веществом.

Эпизод, который зафиксировала камера, мог остаться без внимания, но журналистов привлекла реакция помощников Диего. Они попытались закрыть босса от операторов.

Марадона и наркотики

Марадона известен своим пристрастием к наркотикам. Во время своей карьеры он сдал положительный тест на кокаин.

Аргентинец несколько раз проходил лечение от зависимости, но так и не смог её побороть. Во время публичных мероприятий Марадона неоднократно вёл себя странно.