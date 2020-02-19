Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал предварительный протокол на женский масс-старт чемпионата мира в Антерсельве. Старт-лист составлен исходя из общего зачёта Кубка мира и выступлений биатлонисток по ходу турнира.
Россию в гонке 23 февраля представит одна биатлонистка - Екатерина Юрлова. Изменения в стартовом протоколе могут произойти в случае отказа спортсменок. Всего участие в гонке примут 30 девушек.
Масс-старт в этом сезоне в рамках Кубка мира выигрывали Тириль Экхофф, Кайса Мякяряйнен и Ханна Эберг.
Юрлова дважды принимала участие в гонках с массовым стартом. В Анси россиянка заняла 6-е место, в Поклюке - 21-е.
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