Непряева снялась со "Ски Тура", Клебо продолжит гонку

Глава Федерации ложных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила о том, что россиянка Наталья Непряева не сможет продолжить "Ски Тур". Спортсменка простудилась и улетает домой.

"У неё простуда, Юрий Викторович (Бородавко) позвонил сейчас, сказал, фигово все. Еще больше всё заложило. Не надо было начинать, конечно", - заявила Вяльбе в интервью "Р-Спорт".

Один из лидеров сезона в мужских гонках норвежец Йоханнес Клебо продолжит "Ски Тур". Ранее сообщалось, что лыжник снимется из-за травмы.

"Не хочу фокусироваться на переломе пальца, я сконцентрируюсь на оставшихся гонках", - заявил Клебо в интервью NRK.

Общий зачёт "Ски Тура"

Мужчины

1. Пол Голберг (Норвегия) - 1 час 5 минут 31 секунда.

2. Александр Большунов (Россия) - +1 секунда.

3. Мартин Ньенгет (Норвегия) - +2 секунды.

4. Шюр Рёте (Норвегия) - +3 секунды.

5. Кристер Холунд (Норвегия) - +8 секунд.

25. Йоханнес Клебо (Норвегия) - +2 минуты 15 секунд.

Женщины