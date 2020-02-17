Глава Федерации ложных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила о том, что россиянка Наталья Непряева не сможет продолжить "Ски Тур". Спортсменка простудилась и улетает домой.
"У неё простуда, Юрий Викторович (Бородавко) позвонил сейчас, сказал, фигово все. Еще больше всё заложило. Не надо было начинать, конечно", - заявила Вяльбе в интервью "Р-Спорт".
Один из лидеров сезона в мужских гонках норвежец Йоханнес Клебо продолжит "Ски Тур". Ранее сообщалось, что лыжник снимется из-за травмы.
"Не хочу фокусироваться на переломе пальца, я сконцентрируюсь на оставшихся гонках", - заявил Клебо в интервью NRK.
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.